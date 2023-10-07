Англия07 октября 2023, 17:26 | Обновлено 07 октября 2023, 17:32
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ВИДЕО. Забарный допустил голевую ошибку в матче с Эвертоном
«Ириски» забили уже в дебюте игры с «Борнмутом»
07 октября 2023, 17:26 | Обновлено 07 октября 2023, 17:32
1382
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В Ливерпуле проходит матч 8-го тура Английской Премьер-лиги между местным «Эвертоном» и «Борнмутом», цвета которого защищает украинский защитник Илья Забарный.
На 8-й минуте хозяева встречи добились успеха и повели в счете – отличился Гарнер. Голу в исполнении 22-летнего хавбека «Эвертона» предшествовала потеря мяча в исполнении Забарного. Украинец пытался развить атаку своей команды, но не устоял на ногах и упал. Игроки «Эвертона» тут же провели разящий выпад.
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Комментарии 3
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Спешу разочаровать Афтара - Падение - это не ошибка, а случайность, типа несчастного случая.
😂😂 Ілля Магвайр
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