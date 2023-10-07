ВИДЕО. Забарный допустил голевую ошибку в матче с Эвертоном

В Ливерпуле проходит матч 8-го тура Английской Премьер-лиги между местным «Эвертоном» и «Борнмутом», цвета которого защищает украинский защитник Илья Забарный.

На 8-й минуте хозяева встречи добились успеха и повели в счете – отличился Гарнер. Голу в исполнении 22-летнего хавбека «Эвертона» предшествовала потеря мяча в исполнении Забарного. Украинец пытался развить атаку своей команды, но не устоял на ногах и упал. Игроки «Эвертона» тут же провели разящий выпад.

Видео гола «Эвертона» с ошибкой Забарного