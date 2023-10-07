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Англия
07 октября 2023, 17:26 | Обновлено 07 октября 2023, 17:32
1382
3

ВИДЕО. Забарный допустил голевую ошибку в матче с Эвертоном

«Ириски» забили уже в дебюте игры с «Борнмутом»

07 октября 2023, 17:26 | Обновлено 07 октября 2023, 17:32
1382
3
ВИДЕО. Забарный допустил голевую ошибку в матче с Эвертоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В Ливерпуле проходит матч 8-го тура Английской Премьер-лиги между местным «Эвертоном» и «Борнмутом», цвета которого защищает украинский защитник Илья Забарный.

На 8-й минуте хозяева встречи добились успеха и повели в счете – отличился Гарнер. Голу в исполнении 22-летнего хавбека «Эвертона» предшествовала потеря мяча в исполнении Забарного. Украинец пытался развить атаку своей команды, но не устоял на ногах и упал. Игроки «Эвертона» тут же провели разящий выпад.

Видео гола «Эвертона» с ошибкой Забарного

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Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Эвертон видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Wlad West
Спешу разочаровать Афтара - Падение - это не ошибка, а случайность, типа несчастного случая.
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+2
AK.228
😂😂 Ілля Магвайр
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-3
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