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  4. Экс-капитан Бенфики ДИАМАНТИНУ: «Трубин лучше Влаходимоса»
Португалия
07 октября 2023, 16:19 |
999
2

Экс-капитан Бенфики ДИАМАНТИНУ: «Трубин лучше Влаходимоса»

Украинец уже заслужил уважение в Португалии

07 октября 2023, 16:19 |
999
2
Экс-капитан Бенфики ДИАМАНТИНУ: «Трубин лучше Влаходимоса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший капитан «Бенфики» Диамантину Миранда в общении с португальской прессой заявил, что украинский новичок «орлов» Анатолий Трубин является более качественным вратарем, чем его предшественник грек Одиссеас Влаходимос, который был продан в клуб АПЛ «Ноттингем Форест».

«Было ясно, что к нам перешел прекрасный вратарь. Я не знаю, как далеко он зайдет, понятия не имею, но это очень хороший вратарь, который зависит от команды, зависит от успехов, которых добивается команда. На мой взгляд, Трубин лучше Влаходимоса».

«Я не знаю, сделает ли он для «Бенфики» больше или меньше, чем Влаходимос, но по отдельности, если оценивать их двоих, он лучше Влаходимоса в нескольких аспектах. И уже сейчас видно, что он может быть очень полезен «Бенфике», - заявил Диамантину.

Диамантину Миранда играл за «Бенфику» с 1977 по 1981 и с 1982 по 1990 годы. Также на его счету 22 матча и 5 голов за сборную Португалии.

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Бенфика Анатолий Трубин Одиссеас Влаходимос
Источник Bancada.pt
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Wlad West
Помнится когда впарили шмурдика,  кто-то из Челси выходил и вещал - Шмурдик - наше фсё.
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