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  4. Миколенко и Забарный сыграют с первых минут в украинском дерби
Англия
07 октября 2023, 16:20 |
218
1

Миколенко и Забарный сыграют с первых минут в украинском дерби

Стали известны стартовые составы на матч «Эвертон» – «Борнмут»

07 октября 2023, 16:20 |
218
1
Миколенко и Забарный сыграют с первых минут в украинском дерби
ФК Борнмут. Илья Забарный

Сегодня, 7 октября, в восьмом туре Английской премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» проведет домашний матч против «Борнмута».

Начало встречи запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко заявлен в стартовый состав своей команды. С первых минут на поле появится также Илья Забарный, представляющий «Борнмут».

«Эвертон» идет 16 в турнирной таблице АПЛ с 4 очками, у «вишен» три очка и они занимают предпоследнее место.

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Виталий Миколенко Илья Забарный Борнмут Эвертон Эвертон - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Twitter
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