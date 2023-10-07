Миколенко и Забарный сыграют с первых минут в украинском дерби
Стали известны стартовые составы на матч «Эвертон» – «Борнмут»
Сегодня, 7 октября, в восьмом туре Английской премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» проведет домашний матч против «Борнмута».
Начало встречи запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко заявлен в стартовый состав своей команды. С первых минут на поле появится также Илья Забарный, представляющий «Борнмут».
«Эвертон» идет 16 в турнирной таблице АПЛ с 4 очками, у «вишен» три очка и они занимают предпоследнее место.
Today's Toffees to face @afcbournemouth! 🔵⚪️#EVEBOU pic.twitter.com/elAa3piLXb— Everton (@Everton) October 7, 2023
Our Cherries today 🙌 pic.twitter.com/zFXjvCWR48— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 7, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 7 октября в 17:00 по Киеву
Легионер рассказал об эпизоде, который якобы произошел с ним в столице Украины