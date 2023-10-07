Миколенко и Забарный сыграют с первых минут в украинском дерби

Сегодня, 7 октября, в восьмом туре Английской премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» проведет домашний матч против «Борнмута».

Начало встречи запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко заявлен в стартовый состав своей команды. С первых минут на поле появится также Илья Забарный, представляющий «Борнмут».

«Эвертон» идет 16 в турнирной таблице АПЛ с 4 очками, у «вишен» три очка и они занимают предпоследнее место.