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  4. Катарина Завацкая – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
07 октября 2023, 15:45 |
465
0

Катарина Завацкая – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала 40-тысячника в Лиссабоне

07 октября 2023, 15:45 |
465
0
Катарина Завацкая – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

7 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 194) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).

В 1/2 финала соревнований украинка сыграет против Францишки Жорже (Португалия, WTA 269). Время начала встречи – 15:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первая встреча девушек.

В финале турнира победительница матча сыграет против Герганы Топаловой.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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