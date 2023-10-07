ITF07 октября 2023, 15:45 |
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Катарина Завацкая – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала 40-тысячника в Лиссабоне
07 октября 2023, 15:45 |
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7 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 194) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).
В 1/2 финала соревнований украинка сыграет против Францишки Жорже (Португалия, WTA 269). Время начала встречи – 15:40 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это первая встреча девушек.
В финале турнира победительница матча сыграет против Герганы Топаловой.
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