Ньюкасл объявил о новом контракте с Бруно Гимараешом

Английский клуб «Ньюкасл» официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Бруно Гимараешом.

Новый договор с игроком будет действовать до лета 2028 года.

Ранее журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что клаусула в новом контракте Гимараеша будет составлять примерно 115 млн евро.

«Ньюкасл» купил Бруно Гимараеша в январе 2022 года, заплатив за него 42 млн евро французскому «Лиону». Ранее хавбек выступал также за бразильский клуб Атлетико Паранаэнсе».