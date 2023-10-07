Англия07 октября 2023, 15:07 | Обновлено 07 октября 2023, 15:19
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Ньюкасл объявил о новом контракте с Бруно Гимараешом
«Сороки» переподписали одного из лидеров команды
07 октября 2023, 15:07 | Обновлено 07 октября 2023, 15:19
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Английский клуб «Ньюкасл» официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Бруно Гимараешом.
Новый договор с игроком будет действовать до лета 2028 года.
Ранее журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что клаусула в новом контракте Гимараеша будет составлять примерно 115 млн евро.
«Ньюкасл» купил Бруно Гимараеша в январе 2022 года, заплатив за него 42 млн евро французскому «Лиону». Ранее хавбек выступал также за бразильский клуб Атлетико Паранаэнсе».
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