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Англия
07 октября 2023, 15:07 | Обновлено 07 октября 2023, 15:19
48
0

Ньюкасл объявил о новом контракте с Бруно Гимараешом

«Сороки» переподписали одного из лидеров команды

07 октября 2023, 15:07 | Обновлено 07 октября 2023, 15:19
48
0
Ньюкасл объявил о новом контракте с Бруно Гимараешом
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш

Английский клуб «Ньюкасл» официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Бруно Гимараешом.

Новый договор с игроком будет действовать до лета 2028 года.

Ранее журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что клаусула в новом контракте Гимараеша будет составлять примерно 115 млн евро.

«Ньюкасл» купил Бруно Гимараеша в январе 2022 года, заплатив за него 42 млн евро французскому «Лиону». Ранее хавбек выступал также за бразильский клуб Атлетико Паранаэнсе».

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Источник ФК Ньюкасл
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