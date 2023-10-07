Украина. Премьер лига07 октября 2023, 14:17 | Обновлено 07 октября 2023, 14:19
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ВИДЕО. Курьезный автогол Вереса в матче против Днепра-1
Вовченко отличился ударом по своим воротам
07 октября 2023, 14:17 | Обновлено 07 октября 2023, 14:19
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В матче чемпионата Украины против «Днепра-1» при счете 1:0 в пользу соперника курьезный автогол оформил защитник «Вереса» Семен Вовченко.
Игрок, прерывая фланговый прострел, срезал мяч в свои ворота. До того в первом тайме первый мяч в составе «Днепра-1» забил Александр Филиппов.
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