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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 14:17 | Обновлено 07 октября 2023, 14:19
694
0

ВИДЕО. Курьезный автогол Вереса в матче против Днепра-1

Вовченко отличился ударом по своим воротам

07 октября 2023, 14:17 | Обновлено 07 октября 2023, 14:19
694
0
ВИДЕО. Курьезный автогол Вереса в матче против Днепра-1
ФК Верес. Семен Вовченко

В матче чемпионата Украины против «Днепра-1» при счете 1:0 в пользу соперника курьезный автогол оформил защитник «Вереса» Семен Вовченко.

Игрок, прерывая фланговый прострел, срезал мяч в свои ворота. До того в первом тайме первый мяч в составе «Днепра-1» забил Александр Филиппов.

Автогол Семена Вовченко

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Источник Sport.ua
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