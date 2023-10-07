ВИДЕО. Курьезный автогол Вереса в матче против Днепра-1

В матче чемпионата Украины против «Днепра-1» при счете 1:0 в пользу соперника курьезный автогол оформил защитник «Вереса» Семен Вовченко.

Игрок, прерывая фланговый прострел, срезал мяч в свои ворота. До того в первом тайме первый мяч в составе «Днепра-1» забил Александр Филиппов.

Автогол Семена Вовченко