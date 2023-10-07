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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 13:38 | Обновлено 07 октября 2023, 13:43
120
0

ВИДЕО. Филиппов вывел вперед Днепр-1 в матче с Вересом

Нападающий отличился на 10-й минуте

07 октября 2023, 13:38 | Обновлено 07 октября 2023, 13:43
120
0
ВИДЕО. Филиппов вывел вперед Днепр-1 в матче с Вересом
СК Днепр-1. Александр Филиппов

В Днепре в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выясняют местный клуб «Днепр-1» и «Верес» из Ровно.

Стартовый свисток в поединке прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

На 10-й минуте игры «Днепр-1» повел в счете после гола в исполнении нападающего Александр Филиппова.

Видео гола Александра Филиппова

К слову, для Филиппова этот гол стал первым в форме «Днепра-1» после перехода в августе из бельгийского клуба «Сент-Трюйден».

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Источник Sport.ua
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