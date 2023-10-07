ВИДЕО. Филиппов вывел вперед Днепр-1 в матче с Вересом

В Днепре в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выясняют местный клуб «Днепр-1» и «Верес» из Ровно.

Стартовый свисток в поединке прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

На 10-й минуте игры «Днепр-1» повел в счете после гола в исполнении нападающего Александр Филиппова.

Видео гола Александра Филиппова

К слову, для Филиппова этот гол стал первым в форме «Днепра-1» после перехода в августе из бельгийского клуба «Сент-Трюйден».