Украина. Премьер лига07 октября 2023, 13:38 | Обновлено 07 октября 2023, 13:43
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ВИДЕО. Филиппов вывел вперед Днепр-1 в матче с Вересом
Нападающий отличился на 10-й минуте
07 октября 2023, 13:38 | Обновлено 07 октября 2023, 13:43
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В Днепре в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выясняют местный клуб «Днепр-1» и «Верес» из Ровно.
Стартовый свисток в поединке прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
На 10-й минуте игры «Днепр-1» повел в счете после гола в исполнении нападающего Александр Филиппова.
Видео гола Александра Филиппова
К слову, для Филиппова этот гол стал первым в форме «Днепра-1» после перехода в августе из бельгийского клуба «Сент-Трюйден».
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