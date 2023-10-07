Почеттино о VAR: «Оставил бы его только для офсайдов и определения гола»

На фоне последних скандалов с VAR наставник «Челси» Маурисио Почеттино считает, что арбитрам стоит ограничить использование системы лишь двумя ситуациями.

«Мы понимаем, когда человек допускает ошибки, это естественно. Мы принимаем ошибки арбитров. Но когда это происходит даже при помощи технологий, то понять это сложнее».

«Мне кажется, нужно немного упростить ситуацию, сделать ее проще для судей и зрителей. Я бы оставил VAR только для определения офсайда и пересечения мячом линии ворот», – сказал Почеттино.

Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу считает, что VAR сейчас вообще стоит убрать из футбола.