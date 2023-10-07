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  4. Почеттино о VAR: «Оставил бы его только для офсайдов и определения гола»
Англия
07 октября 2023, 13:13 |
76
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Почеттино о VAR: «Оставил бы его только для офсайдов и определения гола»

Все больше тренеров критикуют систему

07 октября 2023, 13:13 |
76
1
Почеттино о VAR: «Оставил бы его только для офсайдов и определения гола»
Getty Images/Global Images Ukraine

На фоне последних скандалов с VAR наставник «Челси» Маурисио Почеттино считает, что арбитрам стоит ограничить использование системы лишь двумя ситуациями.

«Мы понимаем, когда человек допускает ошибки, это естественно. Мы принимаем ошибки арбитров. Но когда это происходит даже при помощи технологий, то понять это сложнее».

«Мне кажется, нужно немного упростить ситуацию, сделать ее проще для судей и зрителей. Я бы оставил VAR только для определения офсайда и пересечения мячом линии ворот», – сказал Почеттино.

Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу считает, что VAR сейчас вообще стоит убрать из футбола.

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Тренер Тоттенхэма: «Я бы убрал нынешний VAR из футбола»
Челси Маурисио Почеттино VAR
Источник BBC
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Комментарии 1
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Istm
Знову-таки маячня.
Вар зараз використовується для чотирьох ситуацій - визначення голу, визначення офсайду, визначення пенальті, визначення червоної картки.
Чим заважають даному товаришу два останніх пункти - незрозуміло.
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