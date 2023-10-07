Другие новости07 октября 2023, 13:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 октября
Важные события во всех видах спорта
07 октября 2023, 13:10 |
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В субботу, 7 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Кадис – Жирона
17:00 Бернли – Челси
17:00 Эвертон – Борнмут
17:15 Реал Мадрид – Осасуна
21:45 Дженоа – Милан
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