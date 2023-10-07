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07 октября 2023, 13:10 |
44
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 октября

Важные события во всех видах спорта

07 октября 2023, 13:10 |
44
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Кадис – Жирона

Favbet 3.37 – 3.49 – 2.31

17:00 Бернли – Челси

Favbet 4.57 – 4.01 – 1.83

17:00 Эвертон – Борнмут

Favbet 1.96 – 3.97 – 3.97

17:15 Реал Мадрид – Осасуна

Favbet 1.30 – 6.27 – 11.70

21:45 Дженоа – Милан

Favbet 4.48 – 3.60 – 1.95

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Источник Sport.ua
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