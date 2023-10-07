СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 октября

В субботу, 7 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Кадис – Жирона

3.37 – 3.49 – 2.31

17:00 Бернли – Челси

4.57 – 4.01 – 1.83

17:00 Эвертон – Борнмут

1.96 – 3.97 – 3.97

17:15 Реал Мадрид – Осасуна

1.30 – 6.27 – 11.70

21:45 Дженоа – Милан

4.48 – 3.60 – 1.95