ВИДЕО. Гвардиола и Артета – о предстоящем поединке Арсенала и Ман Сити

В воскресенье, 8 октября, в матче 8-го тура АНглийской Премьер-лиги в Лондоне отношения выяснят «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 3-е место с 17 очками. «Манчестер Сити» идет первым, имея 18 пунктов.

В преддверие поединка главные тренеры команд – Микель Артета и Хосеп Гвардиола – поделились ожиданиями.