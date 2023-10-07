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Англия
07 октября 2023, 13:06 | Обновлено 07 октября 2023, 13:18
104
0

ВИДЕО. Гвардиола и Артета – о предстоящем поединке Арсенала и Ман Сити

Испанские тренеры поделились ожиданиями

07 октября 2023, 13:06 | Обновлено 07 октября 2023, 13:18
104
0
ВИДЕО. Гвардиола и Артета – о предстоящем поединке Арсенала и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола и Микель Артета (справа)

В воскресенье, 8 октября, в матче 8-го тура АНглийской Премьер-лиги в Лондоне отношения выяснят «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 3-е место с 17 очками. «Манчестер Сити» идет первым, имея 18 пунктов.

В преддверие поединка главные тренеры команд – Микель Артета и Хосеп Гвардиола – поделились ожиданиями.

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Хосеп Гвардиола Микель Артета чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Арсенал - Манчестер Сити Манчестер Сити
Источник Sport.ua
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