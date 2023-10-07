Англия07 октября 2023, 13:06 | Обновлено 07 октября 2023, 13:18
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ВИДЕО. Гвардиола и Артета – о предстоящем поединке Арсенала и Ман Сити
Испанские тренеры поделились ожиданиями
07 октября 2023, 13:06 | Обновлено 07 октября 2023, 13:18
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В воскресенье, 8 октября, в матче 8-го тура АНглийской Премьер-лиги в Лондоне отношения выяснят «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 3-е место с 17 очками. «Манчестер Сити» идет первым, имея 18 пунктов.
В преддверие поединка главные тренеры команд – Микель Артета и Хосеп Гвардиола – поделились ожиданиями.
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