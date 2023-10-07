Тренер Тоттенхэма: «Я бы убрал нынешний VAR из футбола»

Тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу на фоне последних скандалов с VAR заявил о том, что убрал бы систему из футбола в нынешнем виде.

«Я бы сейчас избавился от VAR. По крайней мере в его нынешней форме. Я не считаю, что технологии сейчас готовы к футболу. Не имею ничего против технологии, которая только определяет, пересек ли мяч линию ворот. Это работает отлично».

«Но VAR используется слишком часто. Любой момент пересматривают – желтые карточки, фолы, угловые. Я не хочу видеть эти остановки, но понимаю, что тут я в меньшинстве и все остается так, как было», – сказал Постекоглу.