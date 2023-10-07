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  4. «Я такого не помню». Шаран разобрал все ошибки арбитров против Миная
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 09:46 |
464
1

«Я такого не помню». Шаран разобрал все ошибки арбитров против Миная

У команды всего три очка в сезоне

07 октября 2023, 09:46 |
464
1
«Я такого не помню». Шаран разобрал все ошибки арбитров против Миная
ФК Минай. Владимир Шаран

Наставник аутсайдера УПЛ Миная Владимир Шаран решил разобрать все судейские ошибки против его команды в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Тренер насчитал семь серьезных ошибок за девять матчей.

Полный разбор можно почитать на официальном сайте клуба.

Отметим, что тренер нашел ошибки арбитра в матчах против Динамо (назначил пенальти), Днепра-1 (назначил пенальти), Металлиста 1925 (гол из офсайда), Шахтера (не назначил пенальти, не удалил Судакова), Александрии (гол после финального свистка), Полесья (назначил пенальти) и Оболони (не назначил пенальти).

«К большому сожалению, не помню, когда приходилось таким образом садиться и разбирать решения арбитров. Всегда придерживался мнения, что этим должны заниматься эксперты и журналисты. Им виднее. Я уже могу предугадать комментарии в Интернете о жалобах на судей и разговорах об «убийстве» арбитрами. Но здесь другой случай».

«Мы знаем свои ошибки, знаем, над чем нужно работать. Понимаем свое положение. Сейчас я просто комментирую, что вижу. Речь о качестве арбитров. Низком качестве. И при этом отсутствует наказание для судей, допустивших результативные ошибки. И мы понимаем президента, который недоволен результатом, и тем, что происходит по отношению к нашему небольшому клубу».

«В прошлом году мы доказали, что заслуживаем место в УПЛ. И в этом сезоне игрой в некоторых матчах демонстрировали свою боеспособность. Но не всегда все зависит только от нас», – сказал Шаран.

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Минай Владимир Шаран Украинская Премьер-лига
Источник ФК Минай
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Galex
Мабуть це помста поліграфів.
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