«Я такого не помню». Шаран разобрал все ошибки арбитров против Миная
У команды всего три очка в сезоне
Наставник аутсайдера УПЛ Миная Владимир Шаран решил разобрать все судейские ошибки против его команды в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Тренер насчитал семь серьезных ошибок за девять матчей.
Полный разбор можно почитать на официальном сайте клуба.
Отметим, что тренер нашел ошибки арбитра в матчах против Динамо (назначил пенальти), Днепра-1 (назначил пенальти), Металлиста 1925 (гол из офсайда), Шахтера (не назначил пенальти, не удалил Судакова), Александрии (гол после финального свистка), Полесья (назначил пенальти) и Оболони (не назначил пенальти).
«К большому сожалению, не помню, когда приходилось таким образом садиться и разбирать решения арбитров. Всегда придерживался мнения, что этим должны заниматься эксперты и журналисты. Им виднее. Я уже могу предугадать комментарии в Интернете о жалобах на судей и разговорах об «убийстве» арбитрами. Но здесь другой случай».
«Мы знаем свои ошибки, знаем, над чем нужно работать. Понимаем свое положение. Сейчас я просто комментирую, что вижу. Речь о качестве арбитров. Низком качестве. И при этом отсутствует наказание для судей, допустивших результативные ошибки. И мы понимаем президента, который недоволен результатом, и тем, что происходит по отношению к нашему небольшому клубу».
«В прошлом году мы доказали, что заслуживаем место в УПЛ. И в этом сезоне игрой в некоторых матчах демонстрировали свою боеспособность. Но не всегда все зависит только от нас», – сказал Шаран.
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