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Молодежные турниры
07 октября 2023, 08:47 |
466
2

Поддержал возвращение россии в футбол. Шведский чиновник ушел в отставку

Карл-Эрик Нильссон покинул свой пост

07 октября 2023, 08:47 |
466
2
Поддержал возвращение россии в футбол. Шведский чиновник ушел в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine. Нильссон и Чеферин

Стало известно, что вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с поста президента Национальной спортивной конфедерации Швеции.

Нильссон был одним из трех вице-президентов УЕФА, которые поддержали решение вернуть сборную россии U-17 к официальным матчам. В Швеции это вызвало негативную реакцию, поэтому функционер решил покинуть свою должность.

«Внимание СМИ и фокус на моей персоне вредят шведскому спорту. Кроме того, на меня организованы хейтерские атаки», – сказал Нильссон.

Позже вслед за УЕФА сборную россии U-17 вернула к матчам и ФИФА.

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российско-украинская война сборная россии по футболу U-17
Источник The Athletic
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Александр
бабла підлутнув, звільнився і щасливий. Мразота жира  
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Sheva19
За русским кораблем  пусть идёт 
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