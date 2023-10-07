Поддержал возвращение россии в футбол. Шведский чиновник ушел в отставку
Карл-Эрик Нильссон покинул свой пост
Стало известно, что вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с поста президента Национальной спортивной конфедерации Швеции.
Нильссон был одним из трех вице-президентов УЕФА, которые поддержали решение вернуть сборную россии U-17 к официальным матчам. В Швеции это вызвало негативную реакцию, поэтому функционер решил покинуть свою должность.
«Внимание СМИ и фокус на моей персоне вредят шведскому спорту. Кроме того, на меня организованы хейтерские атаки», – сказал Нильссон.
Позже вслед за УЕФА сборную россии U-17 вернула к матчам и ФИФА.
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