Поддержал возвращение россии в футбол. Шведский чиновник ушел в отставку

Стало известно, что вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с поста президента Национальной спортивной конфедерации Швеции.

Нильссон был одним из трех вице-президентов УЕФА, которые поддержали решение вернуть сборную россии U-17 к официальным матчам. В Швеции это вызвало негативную реакцию, поэтому функционер решил покинуть свою должность.

«Внимание СМИ и фокус на моей персоне вредят шведскому спорту. Кроме того, на меня организованы хейтерские атаки», – сказал Нильссон.

Позже вслед за УЕФА сборную россии U-17 вернула к матчам и ФИФА.