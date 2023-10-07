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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 05:23 | Обновлено 07 октября 2023, 05:29
241
0

Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ

Рейтинг возглавил «Днепр-1», в топ-3 также вошли «Динамо» и «Шахтер»

07 октября 2023, 05:23 | Обновлено 07 октября 2023, 05:29
241
0
Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ
УПЛ

Футбольные аналитики CIES Football Observatory проанализировали обширные данные, предоставленные известным сервисом Wyscout, и выделили клубы, которые больше всего доминируют над своими соперниками в различных лигах.

Наиболее доминирующим клубом в УПЛ назван «Днепр-1» (рейтинг 1.95), в топ-3 также вошли «Динамо» Киев (1.75) и «Шахтер» Донецк (1.50).

Рейтинг формирован на основе среднего соотношения результативности по отношению к соперникам по четырем игровым действиям: удары, удары из штрафной площадке, успешные передачи и передачи в последней трети поля.

Наиболее доминирующие клубы в текущем сезоне УПЛ (данные CIES / Wyscout)

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CIES статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу WyScout Днепр-1 Динамо Киев Шахтер Донецк
Источник CIES
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