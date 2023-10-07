Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ

Футбольные аналитики CIES Football Observatory проанализировали обширные данные, предоставленные известным сервисом Wyscout, и выделили клубы, которые больше всего доминируют над своими соперниками в различных лигах.

Наиболее доминирующим клубом в УПЛ назван «Днепр-1» (рейтинг 1.95), в топ-3 также вошли «Динамо» Киев (1.75) и «Шахтер» Донецк (1.50).

Рейтинг формирован на основе среднего соотношения результативности по отношению к соперникам по четырем игровым действиям: удары, удары из штрафной площадке, успешные передачи и передачи в последней трети поля.

Наиболее доминирующие клубы в текущем сезоне УПЛ (данные CIES / Wyscout)