Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ
Рейтинг возглавил «Днепр-1», в топ-3 также вошли «Динамо» и «Шахтер»
Футбольные аналитики CIES Football Observatory проанализировали обширные данные, предоставленные известным сервисом Wyscout, и выделили клубы, которые больше всего доминируют над своими соперниками в различных лигах.
Наиболее доминирующим клубом в УПЛ назван «Днепр-1» (рейтинг 1.95), в топ-3 также вошли «Динамо» Киев (1.75) и «Шахтер» Донецк (1.50).
Рейтинг формирован на основе среднего соотношения результативности по отношению к соперникам по четырем игровым действиям: удары, удары из штрафной площадке, успешные передачи и передачи в последней трети поля.
Наиболее доминирующие клубы в текущем сезоне УПЛ (данные CIES / Wyscout)
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