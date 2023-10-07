Коко Гофф – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине
7 октября состоится матч 1/2 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай) между Коко Гофф (США, WTA 3) и Игой Свентек (Польша, WTA 2).
Встреча пройдет на корте Diamond после поединка Чао Хао-Чин / Олмос – Линетт / Стирнс. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.
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Это будет 9-я встреча теннисисток. Ига выиграла 8 поединков.
Победительница матча в финале сыграет против Елены Рыбакиной или Людмилы Самсоновой.
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