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Пляжный футбол
07 октября 2023, 03:39 | Обновлено 07 октября 2023, 03:54
23
0

Впервые в Африке. Определены место и сроки ЧМ-2025 по пляжному футболу

Турнир состоится в столице Сейшельских островов, Виктории, на острове Маэ

07 октября 2023, 03:39 | Обновлено 07 октября 2023, 03:54
23
0
Впервые в Африке. Определены место и сроки ЧМ-2025 по пляжному футболу
FIFA

ФИФА утвердила место и сроки проведения 13-го чемпионата мира по пляжному футболу.

Турнир состоится в столице Сейшельских островов, Виктории, на острове Маэ. Соревнования пройдут в период с 1 по 11 мая 2025 года.

Сборная Сейшельских островов впервые поучаствует в чемпионате мира по пляжному футболу. К ней присоединятся четыре представителя УЕФА (Европа), по три – АФК (Азия) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), по два – КАФ (Африка) и КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и одна команда из ОФК (Океания).

В 2025 году исполнится 20 лет от проведения первого в истории чемпионата мира по пляжному футболу. И впервые подобный турнир состоится в Африке.

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пляжный футбол чемпионат мира по пляжному футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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