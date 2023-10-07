Впервые в Африке. Определены место и сроки ЧМ-2025 по пляжному футболу
Турнир состоится в столице Сейшельских островов, Виктории, на острове Маэ
ФИФА утвердила место и сроки проведения 13-го чемпионата мира по пляжному футболу.
Турнир состоится в столице Сейшельских островов, Виктории, на острове Маэ. Соревнования пройдут в период с 1 по 11 мая 2025 года.
Сборная Сейшельских островов впервые поучаствует в чемпионате мира по пляжному футболу. К ней присоединятся четыре представителя УЕФА (Европа), по три – АФК (Азия) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), по два – КАФ (Африка) и КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и одна команда из ОФК (Океания).
В 2025 году исполнится 20 лет от проведения первого в истории чемпионата мира по пляжному футболу. И впервые подобный турнир состоится в Африке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорватский боксер был уверен, что проведет бой за чемпионский титул
Алексей Сливченко со своей точкой зрения заходит на огромное «дискуссионное поле»…