УАФ разъяснил ситуацию вокруг арбитров Кривушкина, Гашкова и Романова
Ранее Комитет арбитров УАФ отстранил этих рефери от судейства матчей
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола получил письма от Комитета по этике и честной игре УАФ в отношении Дмитрия Кривушкина, Евгения Гашкова и Дениса Романова. Ранее эти арбитры решением Комитета арбитров УАФ были временно отстранены от назначений на матчи.
В полученных письмах Комитет арбитров УАФ проинформировал, что комитет по этике и честной игре «не осуществляет проверки возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в отношении отстраненных Дмитрия Кривушкина, Евгения Гашкова и Дениса Романова в части возможных влияний на результаты официальных спортивных соревнований по футболу».
Также Комитет по этике и честной игре УАФ предоставил копии писем от следователя, в которых сообщается, что упомянутые арбитры в уголовном производстве не находятся ни в каком статусе.
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