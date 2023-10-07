УАФ разъяснил ситуацию вокруг арбитров Кривушкина, Гашкова и Романова

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола получил письма от Комитета по этике и честной игре УАФ в отношении Дмитрия Кривушкина, Евгения Гашкова и Дениса Романова. Ранее эти арбитры решением Комитета арбитров УАФ были временно отстранены от назначений на матчи.

В полученных письмах Комитет арбитров УАФ проинформировал, что комитет по этике и честной игре «не осуществляет проверки возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в отношении отстраненных Дмитрия Кривушкина, Евгения Гашкова и Дениса Романова в части возможных влияний на результаты официальных спортивных соревнований по футболу».

Также Комитет по этике и честной игре УАФ предоставил копии писем от следователя, в которых сообщается, что упомянутые арбитры в уголовном производстве не находятся ни в каком статусе.