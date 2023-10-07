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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 02:23 | Обновлено 07 октября 2023, 02:41
54
0

УАФ разъяснил ситуацию вокруг арбитров Кривушкина, Гашкова и Романова

Ранее Комитет арбитров УАФ отстранил этих рефери от судейства матчей

07 октября 2023, 02:23 | Обновлено 07 октября 2023, 02:41
54
0
УАФ разъяснил ситуацию вокруг арбитров Кривушкина, Гашкова и Романова
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола получил письма от Комитета по этике и честной игре УАФ в отношении Дмитрия Кривушкина, Евгения Гашкова и Дениса Романова. Ранее эти арбитры решением Комитета арбитров УАФ были временно отстранены от назначений на матчи.

В полученных письмах Комитет арбитров УАФ проинформировал, что комитет по этике и честной игре «не осуществляет проверки возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в отношении отстраненных Дмитрия Кривушкина, Евгения Гашкова и Дениса Романова в части возможных влияний на результаты официальных спортивных соревнований по футболу».

Также Комитет по этике и честной игре УАФ предоставил копии писем от следователя, в которых сообщается, что упомянутые арбитры в уголовном производстве не находятся ни в каком статусе.

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полиция Комитет арбитров УАФ Комитет этики и честной игры УАФ Украинская ассоциация футбола Дмитрий Кривушкин договорные матчи
Источник Украинская ассоциация футбола
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