Легионер Динамо вызван в молодежную сборную своей страны

Полузащитник «Динамо» Решат Рамадани получил очередной вызов в молодежную сборную Северной Македонии, которой предстоит провести матч отбора Евро-2025 U-21.

Тренер македонской «молодежки» Драги Канатларовски включил динамовца в список из 23 игроков, которые будут готовиться к выездному поединку против Молдовы, который состоится 17 октября в Кишиневе.

В активе Рамадани – 8 матчей в составе молодежной сборной своей страны, где он стабильно выступает на позиции центрального защитника, пока без забитых мячей.