Легионер Динамо вызван в молодежную сборную своей страны
Решат Рамадани получил вызов в молодежную сборную Северной Македонии U-21
Полузащитник «Динамо» Решат Рамадани получил очередной вызов в молодежную сборную Северной Македонии, которой предстоит провести матч отбора Евро-2025 U-21.
Тренер македонской «молодежки» Драги Канатларовски включил динамовца в список из 23 игроков, которые будут готовиться к выездному поединку против Молдовы, который состоится 17 октября в Кишиневе.
В активе Рамадани – 8 матчей в составе молодежной сборной своей страны, где он стабильно выступает на позиции центрального защитника, пока без забитых мячей.
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