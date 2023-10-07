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Молодежные турниры
07 октября 2023, 01:59 | Обновлено 07 октября 2023, 02:15
73
0

Легионер Динамо вызван в молодежную сборную своей страны

Решат Рамадани получил вызов в молодежную сборную Северной Македонии U-21

07 октября 2023, 01:59 | Обновлено 07 октября 2023, 02:15
73
0
Легионер Динамо вызван в молодежную сборную своей страны
ФК Динамо. Решат Рамадани

Полузащитник «Динамо» Решат Рамадани получил очередной вызов в молодежную сборную Северной Македонии, которой предстоит провести матч отбора Евро-2025 U-21.

Тренер македонской «молодежки» Драги Канатларовски включил динамовца в список из 23 игроков, которые будут готовиться к выездному поединку против Молдовы, который состоится 17 октября в Кишиневе.

В активе Рамадани – 8 матчей в составе молодежной сборной своей страны, где он стабильно выступает на позиции центрального защитника, пока без забитых мячей.

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Динамо Киев сборная Северной Македонии по футболу U-21 Евро-2025 U-21 Решат Рамадани
Источник ФК Динамо Киев
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