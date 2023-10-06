Реал уволил ассистента тренера команды U-17. Причина может удивить
«Галактикос» распрощались с Адриа Диасом
Мадридский «Реал» уволит помощника главного тренера клубной команды до 17 лет Адриа Диаса.
В стане «сливочных» приняли такое решение в отношении специалиста после его благодарственного письма в адрес «Барселоны», в котором он работал с 2015 по 2019 год.
Диас выразил свою благодарность каталонцам и привязанность к клубу, за то что они поддерживали его, когда у матери Адриа обнаружили рак.
Сообщается, что «Реал» выплатит Адриа Диасу всю зарплату до конца контракта. Тренер начал работать в стане «галактикос» летом этого года.
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