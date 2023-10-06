Кьеза и Барелла – в заявке сборной Италии на матчи с Мальтой и Англией
«Скуадра Адзурра» проведет два матча
Сборная Италии объявила заявку на октябрьские матчи отбора на Евро-2024 против Мальты и Англии, который состоятся 14 и 17 октября соответственно. Лучано Спаллетти вызвал 27 игроков:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – Интер), Кристиано Бираги (Фиорентина), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Федерико Гатти (Ювентус), Джанлука Манчини (Рома), Джорджо Скальвини (Аталанта), Дестини Удоги (Тоттенхэм)
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Браян Кристанте (Рома), Мануэль Локателли (Ювентус), Сандро Тонали (Ньюкасл)
Форварды: Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – Ювентус), Джакомо Распадори (Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттиа Дзакканьи (Лацио), Николо Дзаньоло (Астон Вилла)
Отметим, что Дестини Удоги вызван во взрослую сборную Италии впервые, Джакомо Бонавентура не вызывался три года. В заявке отсутствует форвард «Лацио» Чиро Иммобиле.
Напомним, Италия – соперник Украины по отборочной группе С.
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