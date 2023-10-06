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Чемпионат Европы
06 октября 2023, 20:39 | Обновлено 06 октября 2023, 21:01
172
0

Кьеза и Барелла – в заявке сборной Италии на матчи с Мальтой и Англией

«Скуадра Адзурра» проведет два матча

06 октября 2023, 20:39 | Обновлено 06 октября 2023, 21:01
172
0
Кьеза и Барелла – в заявке сборной Италии на матчи с Мальтой и Англией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии объявила заявку на октябрьские матчи отбора на Евро-2024 против Мальты и Англии, который состоятся 14 и 17 октября соответственно. Лучано Спаллетти вызвал 27 игроков:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – Интер), Кристиано Бираги (Фиорентина), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Федерико Гатти (Ювентус), Джанлука Манчини (Рома), Джорджо Скальвини (Аталанта), Дестини Удоги (Тоттенхэм)

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Браян Кристанте (Рома), Мануэль Локателли (Ювентус), Сандро Тонали (Ньюкасл)

Форварды: Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – Ювентус), Джакомо Распадори (Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттиа Дзакканьи (Лацио), Николо Дзаньоло (Астон Вилла)

Отметим, что Дестини Удоги вызван во взрослую сборную Италии впервые, Джакомо Бонавентура не вызывался три года. В заявке отсутствует форвард «Лацио» Чиро Иммобиле.

Напомним, Италия – соперник Украины по отборочной группе С.

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Источник Федерация футбола Италии
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