Александр ЗИНЧЕНКО: «Арсенал с Ман Сити ждет тяжелая игра»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о важности для «канониров» будущей игры чемпионата Англии с «Манчестер Сити» – его бывшей командой.

«Для нас это важная игра. К сожалению, мы долгое время не побеждали «Сити» в Премьер-лиге. Так что, нас ждет тяжелая игра.

Болельщики на «Эмирейтс» всегда пытаются гнать нас вперед. Мы это очень ценим, потому что это очень помогает нам в трудные моменты. Всегда было приятно играть здесь в качестве игрока «Сити». Помимо великолепной публики, на поле всегда была потрясающая трава. Здесь приятно играть. Я не помню, чтобы мне здесь было судороги из-за качества поля.

Перед началом матча наша публика так громко поет North London Forever, что до мурашек по коже», – заявил Зинченко.

Матч 8-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 8 октября, начало – в 18:30 по киевскому времени.