Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Арсенал с Ман Сити ждет тяжелая игра»
Англия
06 октября 2023, 20:12 | Обновлено 06 октября 2023, 20:20
105
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Арсенал с Ман Сити ждет тяжелая игра»

Украинец – о предстоящем матче «Арсенала» с «Ман Сити»

06 октября 2023, 20:12 | Обновлено 06 октября 2023, 20:20
105
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Арсенал с Ман Сити ждет тяжелая игра»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о важности для «канониров» будущей игры чемпионата Англии с «Манчестер Сити» – его бывшей командой.

«Для нас это важная игра. К сожалению, мы долгое время не побеждали «Сити» в Премьер-лиге. Так что, нас ждет тяжелая игра.

Болельщики на «Эмирейтс» всегда пытаются гнать нас вперед. Мы это очень ценим, потому что это очень помогает нам в трудные моменты. Всегда было приятно играть здесь в качестве игрока «Сити». Помимо великолепной публики, на поле всегда была потрясающая трава. Здесь приятно играть. Я не помню, чтобы мне здесь было судороги из-за качества поля.

Перед началом матча наша публика так громко поет North London Forever, что до мурашек по коже», – заявил Зинченко.

Матч 8-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 8 октября, начало – в 18:30 по киевскому времени.

По теме:
Астон Вилла переподписала своего главного нападающего
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик – в составе»
Тьяго снова травмировался. Его последний матч был еще в апреле
Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Арсенал - Манчестер Сити Манчестер Сити
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто он? Скауты Барселоны просматривали игрока на матче Антверпен – Шахтер
Футбол | 06 октября 2023, 18:49 0
Кто он? Скауты Барселоны просматривали игрока на матче Антверпен – Шахтер
Кто он? Скауты Барселоны просматривали игрока на матче Антверпен – Шахтер

Каталонский клуб следит за Артуром Вермереном

«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
Бокс | 06 октября 2023, 08:20 3
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри

Хорватский боксер был уверен, что проведет бой за чемпионский титул

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Праздник для Полесья и Житомира. В таблицу не смотреть»
Футбол | 06.10.2023, 17:13
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Праздник для Полесья и Житомира. В таблицу не смотреть»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Праздник для Полесья и Житомира. В таблицу не смотреть»
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Футбол | 06.10.2023, 16:59
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
Бокс | 06.10.2023, 08:59
Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
05.10.2023, 10:17 2
Бокс
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 204
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
05.10.2023, 00:10 16
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
05.10.2023, 00:35
Футбол
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
05.10.2023, 16:17
Теннис
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
05.10.2023, 23:11 2
Бокс
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
05.10.2023, 09:29 8
Футбол
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем