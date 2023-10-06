БЕКХЭМ: «Приезжал на базу в 7 утра, чтобы посмотреть на тренировки Месси»
Владелец «Интер Майами» восхищен аргентинским форвардом команды
Владелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм признался, что специально приезжал на утренние тренировки команды, чтобы понаблюдать за игрой звездного новичка команды Лионеля Месси:
«Я играл против Месси за «ПСЖ» и за «Реал». Уже тогда он был невероятен. Когда Лионель только приехал в Майами и тренировался, я приезжал туда первые пять недель.
Я был на базе каждый день в 7 часов утра, чтобы просто посмотреть на него. Мне 48 лет, а я приезжал посмотреть, как он это делает, и что он делает на тренировках. То, как он готовится, – это что-то совсем иное».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маурисио Сулейман рассказал об отношении его организации к украинском убоксеру
Обозреватель Sport.ua уверен, что сказка «Жироны» все равно продолжится