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  4. БЕКХЭМ: «Приезжал на базу в 7 утра, чтобы посмотреть на тренировки Месси»
Major League Soccer
06 октября 2023, 20:01 |
451
0

БЕКХЭМ: «Приезжал на базу в 7 утра, чтобы посмотреть на тренировки Месси»

Владелец «Интер Майами» восхищен аргентинским форвардом команды

06 октября 2023, 20:01 |
451
0
БЕКХЭМ: «Приезжал на базу в 7 утра, чтобы посмотреть на тренировки Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Владелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм признался, что специально приезжал на утренние тренировки команды, чтобы понаблюдать за игрой звездного новичка команды Лионеля Месси:

«Я играл против Месси за «ПСЖ» и за «Реал». Уже тогда он был невероятен. Когда Лионель только приехал в Майами и тренировался, я приезжал туда первые пять недель.

Я был на базе каждый день в 7 часов утра, чтобы просто посмотреть на него. Мне 48 лет, а я приезжал посмотреть, как он это делает, и что он делает на тренировках. То, как он готовится, – это что-то совсем иное».

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Дэвид Бекхэм Интер Майами Лионель Месси
Источник YouTube
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