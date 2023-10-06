БЕКХЭМ: «Приезжал на базу в 7 утра, чтобы посмотреть на тренировки Месси»

Владелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм признался, что специально приезжал на утренние тренировки команды, чтобы понаблюдать за игрой звездного новичка команды Лионеля Месси:

«Я играл против Месси за «ПСЖ» и за «Реал». Уже тогда он был невероятен. Когда Лионель только приехал в Майами и тренировался, я приезжал туда первые пять недель.

Я был на базе каждый день в 7 часов утра, чтобы просто посмотреть на него. Мне 48 лет, а я приезжал посмотреть, как он это делает, и что он делает на тренировках. То, как он готовится, – это что-то совсем иное».