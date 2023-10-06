ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
Легионер рассказал об эпизоде, который якобы произошел с ним в столице Украины
Бывший полузащитник «Динамо» Джермейн Ленс рассказал нидерландской прессе о периоде своего пребывания в Украине, который пришелся на Революцию достоинства, а также аннексию россией крыма и начало войны на Донбассе.
«Я пробыл там три четверти года (на самом деле за «Динамо» нидерландец отыграл два сезона – прим. ред.). Тогда уже началась война с Крымом. Я увидел то, чего никогда не ожидал увидеть. Я стоял на светофоре, и к моей машине подошли неизвестные люди в черной одежде с дубинками. У меня остановилось сердце. Они прошли мимо моей машины, но затем полностью уничтожили полицейскую машину. Полицейский выскочил, и его избили».
«Вернуться сейчас в Киев? Я видел, как полгорода сгорело. Я не думаю, что есть какие-то деньги, которые заставят меня пойти на это», - заявил Ленс.
Ленс покинул «Динамо» летом 2015 года, перейдя в «Сандерленд» за 11,4 миллионов евро.
В настоящий момент 35-летний Ленс выступает во Франции за «Версаль» из третьего по рангу дивизиона системы профессиональных лиг тамошнего футбола.
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