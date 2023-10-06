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  4. ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 19:40 |
2634
6

ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»

Легионер рассказал об эпизоде, который якобы произошел с ним в столице Украины

06 октября 2023, 19:40 |
2634
6
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джермейн Ленс

Бывший полузащитник «Динамо» Джермейн Ленс рассказал нидерландской прессе о периоде своего пребывания в Украине, который пришелся на Революцию достоинства, а также аннексию россией крыма и начало войны на Донбассе.

«Я пробыл там три четверти года (на самом деле за «Динамо» нидерландец отыграл два сезона – прим. ред.). Тогда уже началась война с Крымом. Я увидел то, чего никогда не ожидал увидеть. Я стоял на светофоре, и к моей машине подошли неизвестные люди в черной одежде с дубинками. У меня остановилось сердце. Они прошли мимо моей машины, но затем полностью уничтожили полицейскую машину. Полицейский выскочил, и его избили».

«Вернуться сейчас в Киев? Я видел, как полгорода сгорело. Я не думаю, что есть какие-то деньги, которые заставят меня пойти на это», - заявил Ленс.

Ленс покинул «Динамо» летом 2015 года, перейдя в «Сандерленд» за 11,4 миллионов евро.

В настоящий момент 35-летний Ленс выступает во Франции за «Версаль» из третьего по рангу дивизиона системы профессиональных лиг тамошнего футбола.

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Джермейн Ленс Динамо Киев выбор редакции война на Донбассе российско-украинская война
Источник Ajax Fanatics
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Комментарии 6
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Henriklarsson11
"розпочалася війна з Кримом" , ясно понятно
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+16
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an52
"Півміста згоріло" - фантастичний ідіот! 
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+2
Алекс 19
Коли прочитав побили поліцейського то зразу стало зрозуміло .В 14 му році і гадки не було про поліцію.А те що толпи тітушек з денбасу макєєвка горловка єнакієво ригами були звезені в києв за 200 гр в день і палили авто бросалися с палками на активістів бачили кожного дня і ножі і кастети їм видавали а не тільки палки .Просто Ленс стороння людина .Він не розуміє що відбувплося .
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+2
GloryUkraine
В 2014 треба було боятися ментів. Вони попри Ленса так просто би не пройшли.
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+2
Alexander Киев
Коли Суркіси по яснам лупились із Медведчуком, були у партії ОПЗЖ, то і не дивно, що легіонери не знали всієї правди.
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0
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