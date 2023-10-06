Ибрагимович раскритиковал игроков, которые поехали в Саудовскую Аравию

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович раскритиковал игроков, которые отправились в чемпионат Саудовской Аравии:

«Я думаю, что люди, достигшие определенного уровня, должны завершать карьеру на том же уровне – на высоком. У меня было предложение из Китая, было из Саудовской Аравии. Но вопрос в том, чего ты хочешь? Какие твои цели?

Тебя должны запомнить за твой талант, а не за то, сколько денег ты заработал. То, ради чего мы тренируемся каждый день, за что получаем признание, – это талант, за него нас и запомнят.

Нельзя опуститься на более низкий уровень, чтобы завершение твоей карьеры было не таким, как ее основная часть. Но некоторым игрокам нужны условия, чтобы заработать еще больше денег, потому что они заработали недостаточно».