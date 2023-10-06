Тьяго снова травмировался. Его последний матч был еще в апреле

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил новое повреждение испанского полузащитника Тьяго Алькантары:

«Тьяго Алькантара имел две неудачи в реабилитации от травмы, полученной еще в феврале. Новое повреждение не очень серьезное, но его достаточно, чтобы снова убрать Тьяго с поля. Очевидно, что это не та же травма, но немного похожая. Я не буду давить на него по поводу возвращения».

Последнюю игру за Ливерпуль 32-летний испанец сыграл еще в апреле, после чего не играл даже в товарищеских матчах. Интересно, что Тьяго из-за травмы не играл и с февраля по март 2023 года. Его контракт действует до конца этого сезона.