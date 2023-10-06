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  4. Тьяго снова травмировался. Его последний матч был еще в апреле
Англия
06 октября 2023, 18:27 | Обновлено 06 октября 2023, 18:45
218
0

Тьяго снова травмировался. Его последний матч был еще в апреле

Юрген Клопп подтвердил новое повреждение полузащитника «Ливерпуля»

06 октября 2023, 18:27 | Обновлено 06 октября 2023, 18:45
218
0
Тьяго снова травмировался. Его последний матч был еще в апреле
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил новое повреждение испанского полузащитника Тьяго Алькантары:

«Тьяго Алькантара имел две неудачи в реабилитации от травмы, полученной еще в феврале. Новое повреждение не очень серьезное, но его достаточно, чтобы снова убрать Тьяго с поля. Очевидно, что это не та же травма, но немного похожая. Я не буду давить на него по поводу возвращения».

Последнюю игру за Ливерпуль 32-летний испанец сыграл еще в апреле, после чего не играл даже в товарищеских матчах. Интересно, что Тьяго из-за травмы не играл и с февраля по март 2023 года. Его контракт действует до конца этого сезона.

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Тьяго Алькантара Юрген Клопп Ливерпуль травма реабилитация Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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