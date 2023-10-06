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  4. Партнер Зинченко серьезно заинтересовал Вест Хэм
Англия
06 октября 2023, 18:09 |
361
0

Партнер Зинченко серьезно заинтересовал Вест Хэм

Эмиль Смит-Роу может сменить один лондонский клуб на другой

06 октября 2023, 18:09 |
361
0
Партнер Зинченко серьезно заинтересовал Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Смит-Роу

Лондонский «Вест Хэм» продолжает внимательно следить за ситуацией полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу, сообщает издание TeamTalk.

«Молотобойцы» продолжают интересоваться игроком, несмотря на сложность сделки. Сейчас 23-летний Эмиль прилагает невероятные усилия для возвращения в основной состав команды. Сообщается, что он попросил выделить ему дополнительные часы для тренировок.

В этом сезоне воспитанник «Арсенала» провел всего 6 матчей за команду, а в стартовом составе вышел лишь в 1 поединке. Суммарное игровое время – 149 минут. Эмиль Смит-Роу любит родной клуб, но если ситуация с игровой практикой не станет лучше, ему придется принять решение о продолжении карьеры в другом месте.

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Источник TeamTalk
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