Эрик ТЕН ХАГ – о Маркусе Рэшфорде: «Скоро он будет в топ-форме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в звездного английского нападающего Маркуса Рэшфорда:

«Скоро Маркус Рэшфорд снова будет в «огне». Когда нападающие долго не забивают, им нужен всего один момент, и он у него будет. Он очень опытный и благодаря тому, что он и команда правильно работают, момент прийдет и Рэшфорд засияет».

25-летний Маркус Рэфшорд, как в общем-то и весь «Манчестер Юнайтед», плохо начал эту кампанию. В 9 матчах за клуб англичанин забил всего 1 гол и отдал 3 голевых передачи. Это и близко не идет в сравнение с его прошлым сезоном, когда за 56 поединков он отличился 30 забитыми мячами и 11 ассистами.