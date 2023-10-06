Дыра в обороне. Динамо в третьем кряду матче УПЛ пропускает два гола
Сложная ситуация в задней линии
В матче чемпионата Украины против Полесья киевское Динамо пропустило три гола (счет 3:2 во втором тайме), продлив не слишком успешную серию игр в обороне.
Это третий кряду матча УПЛ, в котором команда Мирчи Луческу пропускает минимум два гола. Ранее по два мяча забили ЛНЗ и Александрия, однако Динамо выиграло эти встречи с результатом 4:2.
Кроме того, ранее в сезоне по два гола в ворота Динамо забили Черноморец и Оболонь.
В сезоне УПЛ команда пропустила уже 13 мячей в семи встречах.
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