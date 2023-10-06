Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Мудрике: «Он прогрессирует»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино похвалил украинского вингера Михаила Мудрика за прогресс в игре:

«Михаил Мудрик прогрессирует. Каждый игрок имеет разные обстоятельства и мы должны это понимать. Это трудно, но мы должны понимать это и применить то, во что мы верим, чтобы помочь ему выступать лучше и прогрессировать».

Прогресс в игре 22-летнего украинца действительно заметен невооруженным глазом. Еще в августе он выходил на поле только во втором тайме и получал шквал критики, а сейчас он сыграл 4 матча подряд в основе «синих» и во всех поединках выглядел как один из лучших атакующих игроков команды. Неудивительно, что 2 октября в матче против «Фулхэма» это вылилось в дебютный гол за «Челси».