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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Мудрике: «Он прогрессирует»
Англия
06 октября 2023, 16:32 |
273
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Мудрике: «Он прогрессирует»

Главный тренер «Челси» похвалил украинского вингера

06 октября 2023, 16:32 |
273
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Мудрике: «Он прогрессирует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино похвалил украинского вингера Михаила Мудрика за прогресс в игре:

«Михаил Мудрик прогрессирует. Каждый игрок имеет разные обстоятельства и мы должны это понимать. Это трудно, но мы должны понимать это и применить то, во что мы верим, чтобы помочь ему выступать лучше и прогрессировать».

Прогресс в игре 22-летнего украинца действительно заметен невооруженным глазом. Еще в августе он выходил на поле только во втором тайме и получал шквал критики, а сейчас он сыграл 4 матча подряд в основе «синих» и во всех поединках выглядел как один из лучших атакующих игроков команды. Неудивительно, что 2 октября в матче против «Фулхэма» это вылилось в дебютный гол за «Челси».

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чемпионат Англии по футболу Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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