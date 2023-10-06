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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 16:05 | Обновлено 06 октября 2023, 16:12
699
0

Лидер Динамо и УПЛ. Буяльский возглавил гонку бомбардиров в чемпионате

Оформил пятый и шестой голы

06 октября 2023, 16:05 | Обновлено 06 октября 2023, 16:12
699
0
Лидер Динамо и УПЛ. Буяльский возглавил гонку бомбардиров в чемпионате
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В матче чемпионата Украины против Полесья хавбек Динамо Виталий Буяльский забил гол в первом тайме, сделав счет 1:0, а затем забил с пенальти.

Игрок оформил 5-й и 6-й голы в сезоне УПЛ и вышел в лидеры бомбардирской гонки.

По четыре мяча забили Владислав Ванат, Андрей Ярмоленко и Юрий Климчук.

Буяльский лидирует в киевской команде и по системе гол + пас в нынешнем сезоне. У Виталия во всех турнирах 6 голів и 6 результативных передач в 11 матчах.

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Динамо Киев Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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