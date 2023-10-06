Барселона может вернуть своего звездного воспитанника

Каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» летом 2024 года будут бороться за право подписания 20-летнего полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, сообщает испанское издание Fichajes.

Сейчас игрок на правах аренды выступает за немецкий «РБ Лейпциг». В 10 матчах за «быков» голландец забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Качественной игрой Хави обратил на себя внимание ведущих европейских грандов, но не факт, что «ПСЖ» захочет продавать такого игрока.

Интересно, что с 2010 по 2019 годы Хави Симонс уже находился в системе «Барселоны», но решил присоединиться к «Пари-Сен Жермен». Это решение не поняли болельщики «сине-гранатовых», ведь на Хави возлагались большие надежды.