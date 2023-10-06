Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона может вернуть своего звездного воспитанника
Англия
06 октября 2023, 16:06 | Обновлено 06 октября 2023, 16:09
681
0

Барселона может вернуть своего звездного воспитанника

Но на Хави Симонса также претендует «Манчестер Сити»

06 октября 2023, 16:06 | Обновлено 06 октября 2023, 16:09
681
0
Барселона может вернуть своего звездного воспитанника
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» летом 2024 года будут бороться за право подписания 20-летнего полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, сообщает испанское издание Fichajes.

Сейчас игрок на правах аренды выступает за немецкий «РБ Лейпциг». В 10 матчах за «быков» голландец забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Качественной игрой Хави обратил на себя внимание ведущих европейских грандов, но не факт, что «ПСЖ» захочет продавать такого игрока.

Интересно, что с 2010 по 2019 годы Хави Симонс уже находился в системе «Барселоны», но решил присоединиться к «Пари-Сен Жермен». Это решение не поняли болельщики «сине-гранатовых», ведь на Хави возлагались большие надежды.

По теме:
Томас ТУХЕЛЬ: «Решение по Боатенгу до сих пор не принято»
Винисиус Жуниор не хочет трансфера Килиана Мбаппе в Реал
Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой
Хави Симонс ПСЖ Барселона РБ Лейпциг Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Футбол | 05 октября 2023, 19:47 3
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024

Поединок состоится в Леверкузене

Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Теннис | 05 октября 2023, 17:15 5
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?

Дальше всех из украинок на турнире WTA 1000 в Пекине дошли Ангелина и Марта

ВИДЕО. Бекхэм заставил жену признаться, что она была не из рабочего класса
Футбол | 06.10.2023, 09:40
ВИДЕО. Бекхэм заставил жену признаться, что она была не из рабочего класса
ВИДЕО. Бекхэм заставил жену признаться, что она была не из рабочего класса
ФОТО. Ногой в голову. Караваев получил красную карточку за грубую игру
Футбол | 06.10.2023, 16:59
ФОТО. Ногой в голову. Караваев получил красную карточку за грубую игру
ФОТО. Ногой в голову. Караваев получил красную карточку за грубую игру
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Футбол | 05.10.2023, 18:15
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 3
Бокс
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
05.10.2023, 05:39 2
Футбол
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
05.10.2023, 09:12 1
Бокс
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
05.10.2023, 09:55 3
Футбол
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 204
Футбол
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
05.10.2023, 09:29 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем