Винисиус Жуниор не хочет трансфера Килиана Мбаппе в Реал

Звездный бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не хочет видеть в команде французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Винисиус считает себя главной звездой «Реала» и желает выиграть «Золотой мяч» именно в составе «сливочных». Для бразильца может стать проблемой и то, что они с Мбаппе играют на одной позиции, а сам 23-летний Жуниор хотел бы, чтобы команда купила звездного форварда, каким был Карим Бензема. Если Мбаппе таки переедет в Мадрид, то Винисиус может подумать и об уходе из клуба, сообщает Todofichajes.

Как сообщалось ранее, «Реал» – главный претендент на бесплатный трансфер Мбаппе.