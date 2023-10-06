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Испания
06 октября 2023, 15:09 | Обновлено 06 октября 2023, 15:14
169
2

Винисиус Жуниор не хочет трансфера Килиана Мбаппе в Реал

Звезда мадридцев против партнерства со звездным французом

06 октября 2023, 15:09 | Обновлено 06 октября 2023, 15:14
169
2
Винисиус Жуниор не хочет трансфера Килиана Мбаппе в Реал
Todofichajes. Винисиус Жуниор і Килиана Мбаппе

Звездный бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не хочет видеть в команде французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Винисиус считает себя главной звездой «Реала» и желает выиграть «Золотой мяч» именно в составе «сливочных». Для бразильца может стать проблемой и то, что они с Мбаппе играют на одной позиции, а сам 23-летний Жуниор хотел бы, чтобы команда купила звездного форварда, каким был Карим Бензема. Если Мбаппе таки переедет в Мадрид, то Винисиус может подумать и об уходе из клуба, сообщает Todofichajes.

Как сообщалось ранее, «Реал» – главный претендент на бесплатный трансфер Мбаппе.

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Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Источник Todofichajes.com
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Комментарии 2
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Муґунот Уух
расизм?
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Raien
Я теж вважаю що Мбаппе треба йти лісом. Але качати права в Реалі – це постріл собі в ногу, як показує практика.
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0
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