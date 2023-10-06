Томас ТУХЕЛЬ: «Решение по Боатенгу до сих пор не принято»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель опроверг информацию об отказе от немецкого центрального защитника Жерома Боатенга:

«Жером Боатенг очень хорошо тренировался, так что мы сегодня будем уточнять его будущее в клубе со всеми, кто за это отвечает. Объявление будет позже. Решение еще не принято, несмотря на сообщения в СМИ. Мы будем уточнять этот вопрос в середине дня».

Напомним, 35-летний Жером Боатенг сейчас находится в статусе свободного агента и тренируется вместе с мюнхенской «Баварией». Он уже выступал за клуб в период с 2011 по 2021 года.