Томас ТУХЕЛЬ: «Решение по Боатенгу до сих пор не принято»
Главный тренер «Баварии» опроверг информацию об отказе от Жерома Боатенга
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель опроверг информацию об отказе от немецкого центрального защитника Жерома Боатенга:
«Жером Боатенг очень хорошо тренировался, так что мы сегодня будем уточнять его будущее в клубе со всеми, кто за это отвечает. Объявление будет позже. Решение еще не принято, несмотря на сообщения в СМИ. Мы будем уточнять этот вопрос в середине дня».
Напомним, 35-летний Жером Боатенг сейчас находится в статусе свободного агента и тренируется вместе с мюнхенской «Баварией». Он уже выступал за клуб в период с 2011 по 2021 года.
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