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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Решение по Боатенгу до сих пор не принято»
Германия
06 октября 2023, 15:18 | Обновлено 06 октября 2023, 15:26
282
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Решение по Боатенгу до сих пор не принято»

Главный тренер «Баварии» опроверг информацию об отказе от Жерома Боатенга

06 октября 2023, 15:18 | Обновлено 06 октября 2023, 15:26
282
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Решение по Боатенгу до сих пор не принято»
Transfermarkt. Жером Боатенг

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель опроверг информацию об отказе от немецкого центрального защитника Жерома Боатенга:

«Жером Боатенг очень хорошо тренировался, так что мы сегодня будем уточнять его будущее в клубе со всеми, кто за это отвечает. Объявление будет позже. Решение еще не принято, несмотря на сообщения в СМИ. Мы будем уточнять этот вопрос в середине дня».

Напомним, 35-летний Жером Боатенг сейчас находится в статусе свободного агента и тренируется вместе с мюнхенской «Баварией». Он уже выступал за клуб в период с 2011 по 2021 года.

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Томас Тухель Бавария Жером Боатенг трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент
Источник Фабрицио Романо
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