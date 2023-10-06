Почеттино рассказал о состоянии Мудрика перед матчем АПЛ

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, что украинский хавбек Михаил Мудрик восстановился после повреждения и в субботу готов выйти на поле в матче АПЛ против« Бернли», но не факт, что появится в стартовом составе.

«Мудрик и Кайседо в заявке на матч. Позже я решу, готовы ли они выйти в стартовом составе», – сказал Почеттино.

Мудрик в прошлом матче забил первый гол за Синих, однако получил небольшую травму. Матч лондонцев против «Бернли» пройдет 7 октября, начало в 17:00.