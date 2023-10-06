ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с Джаррадом Брэнтуэйтом

Английский центральный защитник «Эвертона» Джаррад Брэнтуэйт продлил контракт с мерсисайдской командой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. 21-летний игрок уже прокомментировал свое решение:

«Мне нравится играть перед этими болельщиками. Я предан клубу и он многое для меня значит. С первого дня у меня была какая-то связь с клубом. Фаны очень хорошо меня приняли. На моей первой игре, когда во время объявления составов после моего имени были овации, я получил большой заряд мотивации сыграть свой лучший матч в жизни. Болельщики очень меня поддерживают и вдохновляют. Я никогда не смогу сделать для них больше».