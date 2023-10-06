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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 14:05 | Обновлено 06 октября 2023, 14:58
1346
0

Топ-матч тура УПЛ: составы на битву Полесья и Динамо

Важный матч между претендентами на топ-места

06 октября 2023, 14:05 | Обновлено 06 октября 2023, 14:58
1346
0
Топ-матч тура УПЛ: составы на битву Полесья и Динамо
ФК Полесье. Экс-вратарь Полесья Денис Бойко

В 15:00 начнется один из топ-матчей тура чемпионата Украины: Полесье примет Динамо Киев. Тренеры определили стартовые состава на игру.

Полесье: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Танковский, Крушинский, Кушниренко, Козак, Ариельсон, Макуана

В запасе: Кудрик, Янаков, Огиря, Гитченко, Шастал, Шаповал, Грицук, Поспелов, Будковский

Динамо: Бущан, Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Буяльский, Волошин, Караваев, Ванат

В запасе: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Малыш, Биловар, Шепелев, Царенко, Рамадани, Кабаев, Бенито

В таблице житомирская команда с 16 очками занимает 4-е место, а у киевлян 15 пунктов.

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Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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