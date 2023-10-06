Патрик ван ЛЕУВЕН: «Сикан мало улыбается. Теперь есть повод улыбнуться»

Наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен оценил победу над «Антверпеном» в Лиге чемпионов (3:2), а также дубль форварда Даниила Сикана.

«Начали мы, конечно, не очень хорошо. Была нервозность, действовали медленно, пропустили два мяча. Выглядело так, что футболисты играли просто для себя. Было важно отыграть два мяча, мы поработали для этого и заслужили победу. Повезло, что соперник не реализовал пенальти».

«Голы Сикана? Он мало улыбается, но перед игрой сказал, что будет улыбаться позже. Подарил себе и нам два гола – и теперь может улыбаться», – сказал ван Леувен.

Даниила признали лучшим игроком матча, для форварда это первые голы в Лиге чемпионов.