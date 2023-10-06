Лионель Месси готов сыграть в следующем матче МЛС

Аргентинская звезда «Интер Майами» Лионель Месси восстановился после мышечного повреждения, полученного 21 сентября в матче регулярного чемпионата МЛС против «Торонто». После этого Месси пропустил четыре матча.

Нападающий будет готов появиться на поле в воскресенье, 8 октября, в матче чемпионата МЛС против «Цинциннати», который начнется в 02:30 по киевскому времени.



Лионель забил гол и отдал 2 ассиста в 4 неполных матчах в МЛС.

При отсутствии Месси «Интер Майами» не выиграл ни одного матча, и занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 33 очками.