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  4. Лионель Месси готов сыграть в следующем матче МЛС
Major League Soccer
06 октября 2023, 13:37 |
271
0

Лионель Месси готов сыграть в следующем матче МЛС

Аргентинская звезда готова помочь «Интер Майами» в матче против «Цинциннати»

06 октября 2023, 13:37 |
271
0
Лионель Месси готов сыграть в следующем матче МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионец Месси

Аргентинская звезда «Интер Майами» Лионель Месси восстановился после мышечного повреждения, полученного 21 сентября в матче регулярного чемпионата МЛС против «Торонто». После этого Месси пропустил четыре матча.

Нападающий будет готов появиться на поле в воскресенье, 8 октября, в матче чемпионата МЛС против «Цинциннати», который начнется в 02:30 по киевскому времени.

Лионель забил гол и отдал 2 ассиста в 4 неполных матчах в МЛС.

При отсутствии Месси «Интер Майами» не выиграл ни одного матча, и занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 33 очками.

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Лионель Месси травма Интер Майами Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS)
Источник Miami Herald
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