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Германия
06 октября 2023, 12:49 | Обновлено 06 октября 2023, 13:03
293
0

Бавария отказалась от идеи подписания Жерома Боатенга

Немецкий защитник не вернется в мюнхенский клуб

06 октября 2023, 12:49 | Обновлено 06 октября 2023, 13:03
293
0
Бавария отказалась от идеи подписания Жерома Боатенга
Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

«Бавария» отказалась от подписания контракта с 35-летним центральным защитником Жером Боатенгом.

Решающим фактором отказа немецкого клуба от этого усиления стало возбужденное уголовное дело на Боатенга из-за домашнего насилия над своей девушкой, сообщает немецкое издание Billd.

Жером Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 годы. В его активе 363 матча за клуб, в которых он забил 10 голов и отдал 25 голевых передач. Также Боатенг отыграл 76 матчей за сборную Германии, в которых забил один гол.

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Источник Sport Bild
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