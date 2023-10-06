Бавария отказалась от идеи подписания Жерома Боатенга

«Бавария» отказалась от подписания контракта с 35-летним центральным защитником Жером Боатенгом.

Решающим фактором отказа немецкого клуба от этого усиления стало возбужденное уголовное дело на Боатенга из-за домашнего насилия над своей девушкой, сообщает немецкое издание Billd.

Жером Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 годы. В его активе 363 матча за клуб, в которых он забил 10 голов и отдал 25 голевых передач. Также Боатенг отыграл 76 матчей за сборную Германии, в которых забил один гол.