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Англия
06 октября 2023, 12:10 | Обновлено 06 октября 2023, 12:11
316
0

Манчестер Сити планирует начать переговоры с Холандом по новому контракту

Клуб хочет сохранить нападающего на фоне интереса мадридского «Реала»

06 октября 2023, 12:10 | Обновлено 06 октября 2023, 12:11
316
0
Манчестер Сити планирует начать переговоры с Холандом по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Английский «Манчестер Сити» планирует начать переговоры с норвежским нападающим Эрлингом Холандом по поводу нового контракта, сообщает британское издание The Telegraph.

Действующее соглашение 23-летнего страйкера действует до конца сезона 2026/27, но летом 2024 года в его контракте начинает действовать клаусула. Эрлингом интересуется мадридский Реал, и они действительно стремятся рано или поздно привезти его в Испанию, но манчестерский гранд не хочет терять своего лидера.

В этом сезоне Эрлинг Холанд сыграл 11 матчей за Манчестер Сити, в которых отличился 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Telegraph
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