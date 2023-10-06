Манчестер Сити планирует начать переговоры с Холандом по новому контракту

Английский «Манчестер Сити» планирует начать переговоры с норвежским нападающим Эрлингом Холандом по поводу нового контракта, сообщает британское издание The Telegraph.

Действующее соглашение 23-летнего страйкера действует до конца сезона 2026/27, но летом 2024 года в его контракте начинает действовать клаусула. Эрлингом интересуется мадридский Реал, и они действительно стремятся рано или поздно привезти его в Испанию, но манчестерский гранд не хочет терять своего лидера.

В этом сезоне Эрлинг Холанд сыграл 11 матчей за Манчестер Сити, в которых отличился 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.