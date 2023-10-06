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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Людей больше шокирует, когда я не забиваю»
Англия
06 октября 2023, 11:46 |
317
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Людей больше шокирует, когда я не забиваю»

Бомбардир рассказал о своей результативности

06 октября 2023, 11:46 |
317
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Людей больше шокирует, когда я не забиваю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, как реагируют футбольные болельщики на его результативность.

«Так сложилось, что люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю, я к этому отношусь положительно. Я для этого и подписал контракт с «Манчестер Сити», чтобы забивать много голов, возможно, я не ожидал, что у меня здесь будет такая результативность, но меня устраивает такая тенденция», – сказал Холанд.

На счету Холанда уже 44 гола в Английской Премьер-лиге только в 42 матчах – это, кстати, 1,05 гола в среднем за игру.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Telegraph
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