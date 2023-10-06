Эрлинг ХОЛАНД: «Людей больше шокирует, когда я не забиваю»
Бомбардир рассказал о своей результативности
23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, как реагируют футбольные болельщики на его результативность.
«Так сложилось, что люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю, я к этому отношусь положительно. Я для этого и подписал контракт с «Манчестер Сити», чтобы забивать много голов, возможно, я не ожидал, что у меня здесь будет такая результативность, но меня устраивает такая тенденция», – сказал Холанд.
На счету Холанда уже 44 гола в Английской Премьер-лиге только в 42 матчах – это, кстати, 1,05 гола в среднем за игру.
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