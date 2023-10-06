Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Не долго думал, когда переходил в Баварию»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигте рассказал о своем уходе из туринского «Ювентуса» летом 2022 года:

«Я не должен был много думать об уходе из «Ювентуса» ради перехода в «Баварию». Для меня это было легким решением, ведь у «Баварии» шансы выиграть Лигу чемпионов гораздо больше».

С момента перехода в «Баварию» Маттейс де Лигт провел за мюнхенский клуб 49 матчей, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В прошлом сезоне «Бавария» закончила выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Манчестер Сити» (1:4 по сумме двух встреч).