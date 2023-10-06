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  4. Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Не долго думал, когда переходил в Баварию»
Германия
06 октября 2023, 11:51 |
155
0

Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Не долго думал, когда переходил в Баварию»

Защитник «Баварии» рассказал о своем уходе из «Ювентуса»

06 октября 2023, 11:51 |
155
0
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Не долго думал, когда переходил в Баварию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигте рассказал о своем уходе из туринского «Ювентуса» летом 2022 года:

«Я не должен был много думать об уходе из «Ювентуса» ради перехода в «Баварию». Для меня это было легким решением, ведь у «Баварии» шансы выиграть Лигу чемпионов гораздо больше».

С момента перехода в «Баварию» Маттейс де Лигт провел за мюнхенский клуб 49 матчей, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В прошлом сезоне «Бавария» закончила выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Манчестер Сити» (1:4 по сумме двух встреч).

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Маттейс де Лигт Бавария Ювентус Лига чемпионов Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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