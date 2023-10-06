Роман Вантух попал в команду лучших во 2-м туре Лиги конференций

Левый защитник луганской «Зари» Роман Вантух попал в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги конференций по версии статистического приложения Sofascore.

25-летний игрок за победный матч против исландского «Брейдаблика» (1:0) получил оценку 8.0 из 10 возможных баллов. На счету украинца 4 выноса мяча, 6 перехватов и 3 отбора. Также Роман трижды удачно пошел в дриблинг и отдал две передачи под удар партнерам.

Лучшим игроком недели стал соперник луганчан по группе В – нападающий «Гента» Тарик Тиссудали, оформивший дубль в ворота «Маккаби Тель-Авив».