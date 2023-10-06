Без звезд Динамо и Шахтера. Стали известны финалисты Кубка Либертадорес

Состоялись ответные матчи 1/2 финала Кубка Либертадорес.

«Бока Хуниорс» на выезде расписала мировую с «Палмейрас», и смогла вырвать победу в серии послематчевых пенальти. На высоком уровне сыграл 36-летний голкипер Серхио Ромеро. Отметим, что Эдинсон Кавани забил с игры, но свой 11-метровый в серии не реализовал.

«Интернасьонал» после выездной ничьей проиграл «Флуминенсе» в домашней встрече. Алан Патрик отметился ассистом, но в итоге это не помогло. Отметим, что вместе с Патриком турнир покинули Луис Адриано, Карлос Де Пена и Витао.

Финал состоится 4 ноября. Победитель сыграет на Клубном чемпионате мира.

Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Ответные матчи

«Палмейрас» – «Бока Хуниорс» – 1:1 (по пен. 2:4) Первый матч – 0:0

Голы: Пикерес, 73 – Кавани, 23

Удаление: Рохо, 66

«Интернасьонал» – «Флуминенсе» – 1:2 Первый матч – 2:2

Голы: Меркадо, 10 – Кеннеди, 81, Кано, 87