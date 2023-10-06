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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 10:34 | Обновлено 06 октября 2023, 10:42
264
0

ГРИЦУК: «Мы хотим показать Динамо, на что способно житомирское Полесье»

Полузащитник житомирского клуба поделился ожиданиями от матча против киевлян

06 октября 2023, 10:34 | Обновлено 06 октября 2023, 10:42
264
0
ГРИЦУК: «Мы хотим показать Динамо, на что способно житомирское Полесье»
ФК Полесье. Василий Грицук

Полузащитник житомирского «Полесья» Василий Грицук поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

«В предыдущем туре для победы нам не хватило гола, как бы очевидно это ни звучало. Но в общем-то я считаю, что мы провели неплохой матч, было немного моментов, но было и много борьбы. Может, матч не оказался столь ярким, но я думаю, что положительных эмоций мы не потеряли. И уже сейчас мы готовимся к следующему матчу.

«Динамо» – одна из тех команд, о которых не нужно много говорить. Все знают, что это бренд, это лидер нашего чемпионата. Поэтому, я думаю, что слова – лишние. Очень хорошее настроение, все готовятся и хотят показать «Динамо» на что способно житомирское «Полесье» – это, в первую очередь, командная игра и командный дух. Сейчас не те времена в «Динамо», они сейчас перестраиваются, но все равно это «Динамо» и они всегда будут играть на победу. Поэтому я думаю, что нам предстоит хороший матч», – рассказал Василий Грицук.

Стартовый матч 10-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Динамо» начнется сегодня, 6 октября, начало матча запланировано в 15:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Полесье
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