ITF06 октября 2023, 10:21 |
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Катарина Завацкая – Деяна Раданович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире ITF в Лиссабоне
06 октября 2023, 10:21 |
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6 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире W40 в Лиссабоне.
В 1/4 финала соперницей украинки станет Деяна Раданович из Сербии (№270 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первый матч между теннисистками.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Франциски Жорже (№269 WTA) или Анеты Кучмовой (№456 WTA).
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