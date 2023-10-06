Катарина Завацкая – Деяна Раданович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире W40 в Лиссабоне.

В 1/4 финала соперницей украинки станет Деяна Раданович из Сербии (№270 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Франциски Жорже (№269 WTA) или Анеты Кучмовой (№456 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА