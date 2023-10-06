Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катарина Завацкая – Деяна Раданович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
06 октября 2023, 10:21 |
256
0

Катарина Завацкая – Деяна Раданович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире ITF в Лиссабоне

06 октября 2023, 10:21 |
256
0
Катарина Завацкая – Деяна Раданович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

6 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире W40 в Лиссабоне.

В 1/4 финала соперницей украинки станет Деяна Раданович из Сербии (№270 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Франциски Жорже (№269 WTA) или Анеты Кучмовой (№456 WTA).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вторая победа за день. Завацкая выбила сестер Колб из турнира в Лиссабоне
Набирает обороты. Завацкая вышла в четвертьфинал 40-тысячника в Португалии
Лиссабон. Завацкая стартовала с победы
Деяна Раданович Катарина Завацкая смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
Футбол | 05 октября 2023, 09:59 5
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ

Парижане очень больно биты в Ньюкасле

Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
Бокс | 05 октября 2023, 09:12 1
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»

Экс-чемпион мира не сомневается в победе соотечественника, но оставляет украинцу маленький шанс

ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
Футбол | 05.10.2023, 11:40
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине
Теннис | 04.10.2023, 16:59
Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине
Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине
Бешикташ – Лугано – 2:3. Дубль Абубакара, феерический камбек. Видео голов
Футбол | 06.10.2023, 04:36
Бешикташ – Лугано – 2:3. Дубль Абубакара, феерический камбек. Видео голов
Бешикташ – Лугано – 2:3. Дубль Абубакара, феерический камбек. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
05.10.2023, 00:10 16
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
05.10.2023, 00:35
Футбол
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 204
Футбол
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
05.10.2023, 05:05 4
Волейбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
05.10.2023, 10:17 2
Бокс
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
04.10.2023, 11:27 3
Футбол
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
04.10.2023, 10:35 14
Футбол
Стало известно, в какой клуб перейдет Лионель Месси в 2025 году
Стало известно, в какой клуб перейдет Лионель Месси в 2025 году
04.10.2023, 13:28 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем