Ига Свёнтек – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Пекине
6 октября вторая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В матче 1/4 финала полька сыграет против француженки Каролин Гарсии (№10 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Diamond. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли трижды, полька ведет со счетом 2:1.
В следующем круге победительница сразится против Марии Саккари (№6 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).
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