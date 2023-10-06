Ига Свёнтек – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября вторая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матче 1/4 финала полька сыграет против француженки Каролин Гарсии (№10 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Diamond. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли трижды, полька ведет со счетом 2:1.

В следующем круге победительница сразится против Марии Саккари (№6 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

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