Названа оценка Михайличенко за неожиданно проигранный матч Динамо Загреб
Столичный клуб Хорватии уступил ФК Балкани со счетом 0:2
5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций между клубами «Балкани» Сува-Река (Косово) и «Динамо» Загреб (Хорватия). Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:0.
Украинский левый защитник хорватской команды Богдан Михайличенко вышел на поле со старта и провел 79 минут, после чего был заменен на Антонио Марина.
После завершения поединка статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник хозяев Кендрим Зиба (7.8), на счету которого 1 ассист.
Оценки SofaScore за матч Балкани – Динамо Загреб – 2:0
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