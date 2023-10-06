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Лига конференций
06 октября 2023, 04:01 |
194
0

Названа оценка Михайличенко за неожиданно проигранный матч Динамо Загреб

Столичный клуб Хорватии уступил ФК Балкани со счетом 0:2

06 октября 2023, 04:01 |
194
0
Названа оценка Михайличенко за неожиданно проигранный матч Динамо Загреб
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций между клубами «Балкани» Сува-Река (Косово) и «Динамо» Загреб (Хорватия). Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:0.

Украинский левый защитник хорватской команды Богдан Михайличенко вышел на поле со старта и провел 79 минут, после чего был заменен на Антонио Марина.

После завершения поединка статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник хозяев Кендрим Зиба (7.8), на счету которого 1 ассист.

Оценки SofaScore за матч Балкани – Динамо Загреб – 2:0

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Балкани Сува-Река Динамо Загреб Лига конференций Богдан Михайличенко лучший игрок SofaScore
Источник SofaScore
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