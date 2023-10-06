Названа оценка Михайличенко за неожиданно проигранный матч Динамо Загреб

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций между клубами «Балкани» Сува-Река (Косово) и «Динамо» Загреб (Хорватия). Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:0.

Украинский левый защитник хорватской команды Богдан Михайличенко вышел на поле со старта и провел 79 минут, после чего был заменен на Антонио Марина.

После завершения поединка статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник хозяев Кендрим Зиба (7.8), на счету которого 1 ассист.

Оценки SofaScore за матч Балкани – Динамо Загреб – 2:0