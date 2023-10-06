Почти лучший игрок ЛАСКа. Какая оценка Таловерова за матч ЛЕ с Тулузой?

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе Е между клубами «Тулуза» (Франция) и ЛАСК (Австрия). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Украинский защитник австрийской команды Максим Таловеров вышел на поле со старта и провел на поле 88 минут, после чего был заменен на Ибрагима Мустафа.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов. Такой показатель Максима является вторым лучшим среди игроков ЛАСКа. Выше балл только у партнера Максима по защите Андреаса Андраде (6.9).

Лучшим игроком матча был признан левый защитник «Тулузы» Габриэль Суазо (8.5), который забил единственный гол в этой встрече.

Оценки WhoScored за матч Тулуза – ЛАСК – 1:0