Почти лучший игрок ЛАСКа. Какая оценка Таловерова за матч ЛЕ с Тулузой?
Игра завершилась минимальной победой французской команды со счетом 1:0
5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе Е между клубами «Тулуза» (Франция) и ЛАСК (Австрия). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Украинский защитник австрийской команды Максим Таловеров вышел на поле со старта и провел на поле 88 минут, после чего был заменен на Ибрагима Мустафа.
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов. Такой показатель Максима является вторым лучшим среди игроков ЛАСКа. Выше балл только у партнера Максима по защите Андреаса Андраде (6.9).
Лучшим игроком матча был признан левый защитник «Тулузы» Габриэль Суазо (8.5), который забил единственный гол в этой встрече.
Оценки WhoScored за матч Тулуза – ЛАСК – 1:0
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