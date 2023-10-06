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  4. Почти лучший игрок ЛАСКа. Какая оценка Таловерова за матч ЛЕ с Тулузой?
Лига Европы
06 октября 2023, 03:28 | Обновлено 06 октября 2023, 03:30
41
0

Почти лучший игрок ЛАСКа. Какая оценка Таловерова за матч ЛЕ с Тулузой?

Игра завершилась минимальной победой французской команды со счетом 1:0

06 октября 2023, 03:28 | Обновлено 06 октября 2023, 03:30
41
0
Почти лучший игрок ЛАСКа. Какая оценка Таловерова за матч ЛЕ с Тулузой?
ФК ЛАСК. Максим Таловеров

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе Е между клубами «Тулуза» (Франция) и ЛАСК (Австрия). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Украинский защитник австрийской команды Максим Таловеров вышел на поле со старта и провел на поле 88 минут, после чего был заменен на Ибрагима Мустафа.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов. Такой показатель Максима является вторым лучшим среди игроков ЛАСКа. Выше балл только у партнера Максима по защите Андреаса Андраде (6.9).

Лучшим игроком матча был признан левый защитник «Тулузы» Габриэль Суазо (8.5), который забил единственный гол в этой встрече.

Оценки WhoScored за матч Тулуза – ЛАСК – 1:0

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Максим Таловеров Тулуза ЛАСК Лига Европы лучший игрок WhoScored
Источник WhoScored
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