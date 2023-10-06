Стала известна оценка Кочергина за проигранный матч Ракува в Лиге Европы
Польский клуб уступил «Штруму» со счетом 0:1
5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе D между клубами «Ракув» и «Штурм». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийской команды.
Украинский футболист хозяев Владислав Кочергин вышел в стартовом составе команды и провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на Бена Ледермана.
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.
Лучшим игроком матча был признан атакующий полузащитник «Штурма» Отар Китеишвили (7.7).
Оценки WhoScored за матч Ракув – Штурм – 0:1
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