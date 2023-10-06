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Лига Европы
06 октября 2023, 01:32 | Обновлено 06 октября 2023, 01:43
46
0

Стала известна оценка Кочергина за проигранный матч Ракува в Лиге Европы

Польский клуб уступил «Штруму» со счетом 0:1

06 октября 2023, 01:32 | Обновлено 06 октября 2023, 01:43
46
0
Стала известна оценка Кочергина за проигранный матч Ракува в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе D между клубами «Ракув» и «Штурм». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийской команды.

Украинский футболист хозяев Владислав Кочергин вышел в стартовом составе команды и провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на Бена Ледермана.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.

Лучшим игроком матча был признан атакующий полузащитник «Штурма» Отар Китеишвили (7.7).

Оценки WhoScored за матч Ракув – Штурм – 0:1

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Владислав Кочергин Ракув Штурм Грац Лига Европы WhoScored
Источник WhoScored
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